facebook_pixel
    12 ноября 2021, 01:47

    Вассерман допустил, что за антипрививочниками в России стоит Pfizer

    Депутат Анатолий Вассерман предположил ответственность Pfizer за действия антипрививочников

    Александра Ломейко

    Американская компания Pfizer может стоять за действиями противников вакцинации в России. Не исключено, что замешаны в этом и другие западные фармакологические предприятия.

    С таким заявлением выступил депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в прямом эфире YouTube-канала «Изолента Live».

    «Такого накала, как сейчас, еще не было», — заметил парламентарий, призвав проверить высказанные им предположения.

    Вассерман предложил силовикам выяснить, откуда идет финансирование антипрививочников. Разбираться с ними депутат призвал «по законам военного времени»: расстреливать «не следует», а принудительно вакцинировать — вполне.

    «Пусть, если уж распространяют умственную заразу, то пусть хотя бы не распространяют физическую», — сказал Анатолий Вассерман.