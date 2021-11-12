Вассерман допустил, что за антипрививочниками в России стоит Pfizer

Американская компания Pfizer может стоять за действиями противников вакцинации в России. Не исключено, что замешаны в этом и другие западные фармакологические предприятия.

С таким заявлением выступил депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в прямом эфире YouTube-канала «Изолента Live».

«Такого накала, как сейчас, еще не было», — заметил парламентарий, призвав проверить высказанные им предположения.

Вассерман предложил силовикам выяснить, откуда идет финансирование антипрививочников. Разбираться с ними депутат призвал «по законам военного времени»: расстреливать «не следует», а принудительно вакцинировать — вполне.

«Пусть, если уж распространяют умственную заразу, то пусть хотя бы не распространяют физическую», — сказал Анатолий Вассерман.