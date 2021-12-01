В России стартовала благотворительная кампания «Забери друга из приюта»

30 ноября состоялся старт всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта». В рамках запуска акции в «Особняке на Волхонке» был также представлен одноимённый фотопроект.

Кампания «Забери друга из приюта» была инициирована Комиссией Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды. Цель проекта — формирование в обществе ответственного отношения к животным, повышение нравственности и развитие культуры милосердия. Открывающее кампанию мероприятие приурочили ко Всемирному дню домашних животных.

Гостям показали первые работы фотопроекта «Забери друга из приюта» — портреты известных персон, звезд культуры и спорта вместе с их четвероногими друзьями или животными, которые пока только ищут свою семью. Над проектом работали фотохудожник Ирина Воителева, фотографы Артур Бальбаков и Анастасия Иванова.

«Только благодаря объединению усилий многих активистов, известных людей, лидеров мнений, представителей власти и бизнеса, нам удалось здесь собраться и увидеть эти прекрасные работы», — рассказала одна из организаторов мероприятия, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. — «Несколько месяцев назад мы собрались и договорились, что мы сделаем всё, чтобы изменить ситуацию в России, вложить в общую копилку все ресурсы, которые у нас есть. Это первый шаг к тому, чтобы всё общество пришло к изменениям».

Среди героев фотопроекта — Рената Литвинова, Данила Козловский, Леонид Слуцкий, Владимир Пресняков и другие. Работы призваны привлечь внимание к проблеме бездомных животных и переполненных приютов. Одна из героинь экспозиции, певица Зара подчеркнула, что сегодня особенно важно привлекать всеобщее внимание к проблеме жестокого обращения с питомцами.

«Мы знаем сотни, тысячи несчастных случаев, связанных с животными, это живодёрство», — подчеркнула Зара. — «И подобные проекты просто необходимы, их цель — воспитание культуры милосердия, повышение нравственности, повышение ответственности за братьев наших меньших.

Своей историей поделилась и другая участница фотопроекта «Забери друга из приюта», президент Федерации конного спорта Москвы Карина Ротенберг: «У нас три собаки, и все они были или найдены на улице, или спасены из приюта. Нет абсолютно никаких причин бояться брать собаку из приюта — там большой выбор, они там неповторимы. Вы будете любить её так же, как и породистую, и она вас точно так же, а то и больше!»

В программе вечера приняли участие представители органов государственной власти, общественности и бизнеса. Поддержка подобных мероприятий и внимание к вопросам ответственного отношения к животным со стороны крупных компаний имеет большое значение, особенно если компании оказывают значимую помощь приютам для животных в регионах.

Одним из таких примеров является компания «Норникель». Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» давно помогают приюту для собак в городе Мончегорск. В рамках проекта «Дом с хвостом» добровольцы при поддержке компании сумели помочь обустроить приют так, чтобы собаки чувствовали себя там комфортно, а кроме того — нашли хозяев и постоянный дом для многих из них.

«Внимание крупного бизнеса к таким проблемам, которые, казалось бы, совершенно не относятся к роду деятельности компании, помогает привлечь к ним внимание и общественности, и государства», — отметил Александр Шабуркин, Департамент федеральных и региональных программ «Норникеля». — «И подобные проекты помогают организовать связку между потребностями и вызовами общества, в данном случае — по защите животных, и бизнесом, который готов это поддержать и продвигать дальше».

Организаторы надеются, что акция станет массовой и свои семьи найдут как можно большее количество бездомных животных, а в следующем году в фотосессии будут принимать участие новые звёзды и их питомцы, спасённые из приютов страны.