В России стало больше заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России стало больше. За сутки недуг выявили еще у четырех человек. Теперь в России заболевшими считаются 63 человека.

Россиянам тем временем посоветовали ежедневно мерить температуру и не верить слухам. Особенно важно следить за здоровьем детей. Родители должны каждое утро узнавать температуру своего ребенка перед тем, как отправить его в школу или детский сад, напомнил Telegram-канал подмосковного оперативного штаба.

Вместе с тем россиянам посоветовали не поддаваться ажиотажу и разумно относиться к любой информации, которая касается эпидемии. Особенно важно в такой ситуации не верить слухам и здраво относиться к любым паническим сообщениям, особенно в соцсетях.

«Относитесь здраво к фейковым сообщениями в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе», — уточнили в оперативном штабе Подмосковья.

Дали советы и туристам. Так, если вдруг кто-то купил тур в проблемную с точки зрения эпидемии страну, а туроператор не хочет вернуть деньги или перенести поездку, нужно обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением. Проблему решат.