В России создали партию «Новых людей»

Учредительный съезд партии «Новые люди» состоялся в Москве. Главой политического объединения избрали активистку компании Faberlic Ирэну Лукиянову. Глава Faberlic Алексей Нечаев о создании собственной политической партии говорил еще в январе.

«Заложена основа для создания большой политической организации, которая даст возможность быть представленным миллионам людей, взглядам которых не подходит сейчас ни одна из действующих партий», — заявила в ходе учредительного съезда Лукиянова. Ее слова привело РИА «Новости».

Известно, что в ходе съезда делегаты решили создать 55 региональных отделений партии. Они заработают от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Слухи о создании основателем компании собственной политической партии просочились в прессу еще в январе. ожидалось, что Нечаев станет главой объединения, а его компаньон Александр Даванков возглавит исполком.

Владелец Faberlic Нечаев входит в центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ). Документы на регистрацию партии в Минюст России ушли еще в декабре 2019 года. На учредительный съезд партии приехали 120 делегатов из большинства регионов России. Основной целью партии названа смена приоритетов государства: вместо того, чтобы покрывать чиновников и заботиться о них, власть должна служить всем россиянам.

«Наша цель — сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями», — сказано в программе партии.