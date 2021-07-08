В России создали кодекс электросамокатчиков

Сервисы проката Urent, «Ситимобил» и Whoosh вместе с художниками арт-группы «Явь» создали «Кодекс самокатчиков». Правила правильной и безопасной езды разместили на постерах, которые планируется размещать в городах, где активно пользуются услугами кикшеринга.

О коллаборации рассказали участники группы «Явь» в своем Telegram-канале. Там же были опубликованы фото постеров. На них можно видеть отсылки к знаменитому снимку The Beatles на пешеходном переходе, Годзилле, фото поцелуя на Таймс-сквер, снимку Сальвадора Дали с летящей кошкой.

Все изображения сопровождают надписи с правилами правильной езды на самокате. Так, водителей просят не сигналить людям в спину, парковаться «по-человечески», управлять самокатом только двумя руками, спешиваться на «зебре» и так далее.

«Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это еще не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе», — отметили авторы плакатов.

В начале июня в нескольких компаниях по прокату самокатов прошли обыски. Они были связаны с уголовным делом о нападении двух самокатчиков на пешеходов в районе Дворцовой площади. Это было не единственное дело, связанное с этими транспортными средствами. Кроме того, на любителях кикшеринга начали наживаться мошенники.