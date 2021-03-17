«Ъ»: В России скорректируют параметры демпфера для поставок бензина

Правительство России с 1 мая скорректирует параметры демпферного механизма только для поставок бензина, изменения затронут дизельное топливо только в следующем году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В материале указано, что как предполагается, индикативная цена в формуле демпфера для бензина снизится на 5%, и дойдет до 53,6 тысячи рублей за тонну, но по дизтопливу сохранится на уровне 50,7 тысячи рублей за тонну. Со следующего года индикативные цены для бензина и дизтоплива будут проиндексированы уже не на 5%, а в соответствии с ростом цен на АЗС.

Корректировка демпфера, по оценке аналитиков, приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 миллиардов рублей в 2021 году и на 90 миллиардов рублей в 2022-м. Однако эксперты отмечают, что хотя это позволит сдержать рост оптовых цен, рентабельность АЗС пока по-прежнему почти нулевая, указано в материале.

О том, что в России будут по-новому формировать стоимость бензина и дизельного топлива сообщил накануне вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сейчас Минфин занимается подготовкой необходимого законопроекта. С помощью этого механизма планируется сохранить стабильность стоимости топлива на АЗС и маржинальность в рознице.