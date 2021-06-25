В России разработали порядок направления и обжалования электронных «писем счастья»

Правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал Госуслуг утвердило российское правительство. Электронное уведомление будет считаться врученным адресату, даже если человек зашел на портал, к примеру, для записи к врачу.

Документ опубликован и вступает в силу 1 сентября 2021 года, сообщил «Коммерсант».

Прежде всего, была предложена новая схема вручения постановлений — с этого момента стартует отпущенный человеку законом срок на обжалование, периодом в 10 дней. Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал (без получения бумажной версии в почтовый ящик), то документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему. Даже если человек не заходил в личный кабинет. Уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-сообщений, на почту и по другим каналам.

В том случае, если такого согласия автовладелец не давал, то постановление считается врученным, если адресат в течение семи дней после размещения документа в системе хотя бы раз зашел в личный кабинет на портал Госуслуг. В противном случае «письмо счастья» будет «преобразовано» в обычное бумажное уведомление.

«Система должна фиксировать все-таки осознанное действие со стороны человека — проверить штрафы», — считает юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. Иначе, по ее словам, похоже, будто человек зашел на почту за посылкой, а ему «на выходе швырнули в спину письмо, посчитав это „вручением“».