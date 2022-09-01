В России разработали федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом | 360°

Общество 01 сентября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

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Viber В России разработали федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом Кабмин разработал федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом Источник фото: РИА "Новости"

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Правительство РФ разработало новый федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Деньги на проект будут выделены из бюджета будущей «трехлетки».

«Правительством РФ разработан проект паспорта федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", Финансовое обеспечение мероприятий проекта предполагается осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые будут предусмотрены в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, бюджетов субъектов РФ, а также средств обязательного медицинского страхования», — сообщили в кабмине.

Особое внимание планируется уделить проведению профилактических мероприятий среди пациентов из групп риска, обеспечению больных необходимыми лекарствами и глюкометрами, внедрению методов лечения.

Также в проект включены мероприятия по подготовке специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций и их подразделений квалифицированными кадрами.

После завершения согласительных процедур проект «Борьба с сахарным диабетом» будет вынесен на рассмотрение профильного комитета.

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