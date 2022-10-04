Российскому общепиту предложат новые правила работы | 360°

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Российскому общепиту предложат новые правила работы

«Известия»: Роскачество разработает стандарты качества общественного питания

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В России разработают стандарты качества общественного питания. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве. С 2023 по 2026 год планируется создание или пересмотр 12 ГОСТов.

Конечная цель этой инициативы — повысить качество услуг. Для этого организация планирует актуализировать и сформировать новые правила работы в заведениях, доставки блюд и хранения продуктов. Также может появиться классификация самих предприятий питания, требования к меню, правила информирования посетителей.

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По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, стандарты, по которым сейчас работают на рынке, остались еще с советских времен.

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«Тогда все предприятия принадлежали государству и им контролировались. Сейчас заведения работают по собственным стандартам, что может приводить к недопониманиям с посетителями. Поэтому нужны новые правила работы для всего ресторанного рынка», — отметил он.

При этом рестораторы к этой идее пока относятся скептически. Они опасаются, что новые стандарты негативно повлияют на бизнес, лишив заведения уникальности. Кроме этого, бизнесмены боятся новых штрафов.

На базе Роскачества уже создан соответствующий технический комитет. Заявки на участие в нем подали порядка 20 компаний и ассоциаций отрасли.

Авторы:

Роскачество

Бизнес

Рестораны

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