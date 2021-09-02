Рассекречены документы о создании Японией «чумной трости» для заражения СССР

В годы Второй мировой войны японские военные придумали специальную технологию для убийств средствами бактериологической войны — в частности, ими была разработана специальная трость. С ее помощью можно было заражать людей чумными блохами. Об этом сказано в документах, рассекреченных Архивом внешней политики России. Их опубликовало РИА «Новости».

В докладной записке на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, прилагался список японских военных преступников, которые были уличены в разработке и применении бактериологического оружия, и выдачи которых предлагалось просить у Соединенных Штатов. Эту записку в начале января 1950 года направил заведующий вторым дальневосточным отделом МИД Евгений Забродин.

В прилагаемом к ней списке было сказано, что конструктором специальной трости с блохами являлся «инженер Танака». Также там упоминался полковник Оота. Он предлагал использовать начиненный бактериями сибирской язвы шоколад.

Впервые идею об использовании блох для массового поражения людей предложил организатор японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исией. Он пытался создать эффективные средства ведения бактериологической войны, а также искал возможности повысить заразность разных микробов и нарабатывать их в нужных количествах, следует из протоколов допросов бывших сотрудников его отряда.

Кроме того, Исией изобрел бомбу, которая бы, по его мнению, показывала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Керамический корпус был главной особенностью этого оружия. Он был бы заполнен чумными блохами. Взрывалась бы бомба на высоте 50-100 метров над землей, это обеспечивало бы широкое заражение местности.

В апреле Министерство обороны рассекретило уникальные архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина в 1945 году. Авторы писали о сопротивлении немцев с «обреченностью смертников». В архивных материалах написано о заключительном этапе Берлинской наступательной операции. В частности, в документах упоминаются малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии при штурме Берлина.