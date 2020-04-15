В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольствия предложили вернуть карточную систему — приостановленный проект Минпромторга о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.

Как сообщил телеканал РБК со ссылкой на подписанное руководителями ряда компаний заявление, с этим предложением выступили глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Авторы инициативы уверены, что карточки должны получать и те, кто потерял работу из-за пандемии. Общая сумма получателей может достигнуть 10 миллионов россиян. Им предлагается выдать карточки по 10 тысяч рублей. В целом проекта может обойтись в 800 миллиардов рублей при финансировании с мая по декабрь этого года.

Ранее Роспотребнадзор дал несколько советов о том, как правильно закупаться продуктами во время режима самоизоляции.