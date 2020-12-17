Рост цен на бензин в России приостановился

«Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в семи центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Симферополе и Севастополе — на 0,5%. Рост цен на бензин отмечен в девяти центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Хабаровске и Орле — на 0,5% и 0,4% соответственно», — говорится в сообщении.

В Москве и Санкт-Петербурге с 7 по 14 декабря цены на бензин остались без изменений.

По данным Росстата, по состоянию на 14 декабря средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,23 рубля, марки Аи-95 — 46,97 рубля, марки Аи-98 — 53,41 рубля.

С начала года в России цены на бензин выросли на 2,4%, а дизельное топливо — на 1,6%.

Ранее СМИ составили рейтинг доступности бензина в России. Оказалось, что жители Ямала на среднемесячную зарплату могут купить больше топлива, нежели представители других регионов.