В России предложили ввести классификацию жилья в новостройках

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили разработать и утвердить классификацию жилья в новостройках. Это пресечет недобросовестную конкуренцию и поможет покупателям определиться с выбором характеристик квартиры, рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Письмо с инициативой направлено в Минстрой, «Дом.РФ» и ФАС.

Часто покупатели первичного жилья недовольны качеством квартир, вместо обещанного комфорт-класса могут получить обычный «стандарт» по завышенной цене. Классификация поможет избежать таких недоразумений, уверены авторы инициативы.

Также важно, чтобы застройщики несли ответственность за сделанное предложение — благоустройство придомовых территорий, паркинга и прочей инфраструктуры, такое замечание сделала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Классификация жилья не должна усложнить деятельность игроков, важно, чтобы это не стало административным барьером при строительстве дома, высказал мнение руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.