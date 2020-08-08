В России предложили установить новый профессиональный праздник

«Учреждение указанного профессионального праздника не только сплотит трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, укрепит традиции, поднимет на новый уровень профориентацию подрастающего поколения, но и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия отрасли и страны», — указано в документе.

Ведомство отметило, что в строительной отрасли работают более 2,7 миллиона человек на сотнях тысяч предприятий. Из строительных образовательных учреждений каждый год выпускаются более 35 тысяч специалистов.

Установление праздника должно будет способствовать развитию отечественных традиций, связанных со строительством, повышения престижа этой специальности, а также для памяти заслуг профессионалов.