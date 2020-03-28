В России предложили создать реестр частных аппаратов ИВЛ

Автором инициативы стал депутат Госдумы Иван Сухарев. По его словам, эти жизненно необходимые аппараты могут понадобиться в критической ситуации, поэтому реестр лишним точно не будет. Свое предложение депутат отправил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Если идею примут, в России обяжут всех, у кого есть такой аппарат дома, сообщить о нем государству.

Аппараты искусственной вентиляции легких стоят около двух миллионов рублей.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион закупил около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, Подмосковье готово принимать дополнительные меры, чтобы оборудовать все боксы, если это необходимо. Всего в Московской области есть 2700 инфекционных коек, организуют дополнительно еще больше тысячи.