В России предложили создать госфонд жилья одиноких пенсионеров

С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей. Предполагается, что фонд решит проблему пожилых людей, которым требуется уход и тех, у кого пока есть небольшой доход, которого не хватает на квартиру.

Фонд будет выплачивать рентные суммы пожилым людям. Средства он будет брать из взносов желающих приобрести жилплощадь. Очередность получения квартир будет зависеть от количества внесенных денег.

Сделки получатели жилья и пожилые люди будут заключать с фондом независимо друг от друга. В его обязанности будет входить оценка дома или квартиры. Страховые компании будут определять сумму, выплачиваемую пенсионерам, а выплаты претендентов на жилье будут исходить от их возможностей и составлять от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

Так как схемы по содержанию пенсионеров в обмен на их квартиры часто заканчиваются обманом, а пожилые люди часто подвергаются опасности, участие государства поможет повысить надежность таких сделок. Но только при полном контроле, считают эксперты.