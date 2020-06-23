В России предлагают сократить территории, где можно не тушить лесные пожары

Минприроды предлагает фактически вовсе отказаться от так называемых зон контроля, в пределах которых властям регионов разрешается не тушить лесные пожары. Соответствующий проект поправок уже подготовлен.

На территории этих зон сейчас разрешено не тушить лесные пожары — ведомственный нормативный акт относит к ним леса, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях», пишет газета «Коммерсант».

На сегодняшний день, на такие зоны приходится около половины всего российского лесного фонда, Минприроды же предлагает сократить их до 6%. Экологи ранее уже настаивали на существенном уменьшении этих территорий.

При этом ранее позиция Минприроды по этому поводу была несколько иной. В ведомстве еще месяц назад утверждали, что это «потребует кратного увеличение сил и средств».

Представители «WWF России» опасаются, что из-за недостатка финансирования регионы все равно не станут тушить лесные пожары в труднодоступных участках, и прогнозируют возможное повторение кризисной ситуации с лесными пожарами 2019 года, когда дым от природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке накрыл несколько уральских городов. Тогда 90% всех возгораний пришлось именно на зоны контроля.