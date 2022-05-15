В России появятся комиксы по фильму «Брат»

Российское издательство комиксов Bubble запланировало выпустить сборник по мотивам кинофильма Алексея Балабанова «Брат». Об этом ТАСС сообщил главный редактор издательства Роман Котков.

По его словам, выпуск издания запланирован на конец августа, тираж составит около 10 тысяч экземпляров.

«В нем будут разные истории от разных авторов. Специально взяли больше времени, чтобы книжка была интересная», — сообщил главред Bubble.

Котков рассказал, что в комиксах представят многих персонажей картины, некоторые из них получат собственные сюжетные линии, либо раскроется предыстория героев.

«В комиксах не будет повторения сцен фильма, мы раскроем или продолжим линии из фильма», — продолжил он.

По словам главреда, нет смысла перерисовывать дословно сцены, поскольку картина и так полюбилась миллионам зрителей.

Картина Балабанова «Брат» появилась на экранах в 1997 году, главные роли братьев Данилы и Виктора Багровых исполнили актеры Сергей Бодров и Виктор Сухоруков.