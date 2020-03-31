В России подсчитали долю закрывшихся из-за коронавируса магазинов

Эксперты проанализировали активность магазинов на понедельник 30 марта, сравнив их с показателями прошлого месяца. Пока лидерами стали Москва (более 73% закрывшихся торговых точек) и Санкт-Петербург (58%). Это связано с тем, что в столице ранее всего были приняты ограничительные меры против пандемии.

По всей стране закрылись 85% продавцов одежды, 78% цветочных магазинов, 75% магазинов электроники. 71% фитнес-клубов также приостановили свою работу, а 65% гостиниц прекратили принимать гостей.

При этом некоторые торговцы закрылись, несмотря на то что имели право этого не делать. Примерно 25% продуктовых точек закрылись из-за падения спроса.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 2337 человек, вылечился 121 пациент. Во многих субъектах РФ, в том числе и в Москве и Московской области введен режим самоизоляции.