В России обяжут маркировать духи и фотокамеры

Это коснется рабочей одежды, пальто, плащей ветровок и блузок из натуральной кожи,

Маркировка будет исполнена двухмерных кодом в формате Data Matrix на упаковке товара или товарном ярлыке. Она будет содержать детальные сведения о товаре: место, дату и время производства и наименование изготовителя.

Обязательную маркировку домашних животных задумали ввести в России Подробнее

Это было задумано с целью сократить количество подделок. Также предполагается вывести из тени часть «серых» производителей и продавцов, что обеспечит дополнительный приток налогов в бюджет.

Сам закон, касающийся обязательной маркировки товаров, был принят еще 1 января текущего года. За это время обязательная маркировка была введена на табачную продукцию и обувь. В ближайшем будущем правительство обяжет маркировать медицинские препараты и молочную продукцию.