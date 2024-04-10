Общество 10 апреля 2024, 04:09 В России объявили в розыск феминистку Дарью Серенко МВД России объявило в розыск писательницу и феминистку Дарью Серенко РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск писательницу, феминистку и акционистку Дарью Серенко*, причем без уточнения, по какой уголовной статье она разыскивается. Информацию опубликовали в ведомственной базе.

«Серенко* Дарья Андреевна, 23 января 1993 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке.

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Серенко* попала в реестр иноагентов в начале прошлого года. Она отличилась, когда инициировала сбор средств в поддержку Украины, а также пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Кроме того, писательница возглавляет Феминистское антивоенное сопротивление***.

В настоящее время Серенко живет за границей.

Ранее в России объявили в розыск писателя и журналиста-иноагента Михаила Зыгаря* и норвежскую наемницу, бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру, которая сражается на стороне ВСУ.

В конце марта МВД заново объявило в розыск российскую активистку Ольгу Мисик, обвиняемую в оправдании терроризма. Уголовное дело связано с ее высказываниями о гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.

*** Организация, признанная в России иноагентом.