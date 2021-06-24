Случаев заражения индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» в России не зафиксировано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В России на сегодняшний день нет заболевших штаммом „дельта плюс“», — сказала она. Ее процитировал «Интерфакс».

Вице-премьер Татьяна Голикова 23 июня заявила, что особенность штамма коронавируса «дельта плюс» состоит в том, что у переболевших и прошедших вакцинацию снижается уровень антител к нему.

Биолог и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила главную опасность индийского штамма.

«Их функция (легких — прим. ред.) теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения легких — прим. ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — сказала она.

В Индии сообщили, что «дельта плюс» быстрее распространяется от носителя к носителю, сильнее поражает клетки легких и может уходить от атаки антител. Из-за нового штамма Индии предсказали очередную волну эпидемии.