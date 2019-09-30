В России не осталось действующих лесных пожаров

Последний гектар. В зоне активного тушения ликвидированы почти все пожары Подробнее

«На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — рассказали в организации.

Днем ранее в России действовало семь лесных пожаров. Они распространились на площади 94 гектара. Тушением возгораний занимались 100 человек. Для работы привлекали 13 воздушных судов и 24 единицы техники. Еще два самолета занимались мониторингом ситуации.

Лесные пожары стали темой новостей из-за дыма, который в июле накрыл крупные города в Сибири и на Урале. Пожары возникли в отдаленных районах Иркутской области, Красноярского края, Бурятии, Якутии и Забайкалья.

С лета в 31 регионе России действует особый противопожарный режим.

В Центральном федеральном округе в зоне особого внимания пожарных находятся Московская и Рязанская области. Средний класс пожарной опасности присвоен Липецкой, Тамбовской, Ярославской, Тульской и некоторым другим областям региона.