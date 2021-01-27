Специалисты не обнаружили «южноафриканский» и «японский» штаммы коронавируса в России. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока „южноафриканский“ и „японский“ штаммы коронавируса в России не обнаружены», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Штамм 501.V2, или B.1.351 впервые зарегистрировали в Южной Африке в октябре прошлого года. По сведениям Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, эта разновидность в данный момент стала доминирующей формой вируса в ЮАР. Штамм так же, как и тот, что обнаружили в Великобритании, является более заразным. Однако нет информации о том, сказывается ли это на тяжести заболевания.

В Национальном институте инфекционных болезней Японии также заявили, что нашли новую мутацию коронавируса. Ее выявили у четырех человек, которые прилетели из Бразилии. Эксперты отметили, что «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин» пока оценить трудно.

Что касается «британского» штамма коронавируса, то премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил о его высокой смертоносности. В стране ввели третий национальный локдаун.