В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

В России представили новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения. Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж.

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».

Участников рынка и экспертов возмутил такой подход. «Законопроект о цифровой валюте не предполагает механизма, позволяющего владельцу цифровой валюты реализовать этот актив», — говорится в письме Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково») в Министерство экономики. В нем также отмечается, что поскольку сейчас нет запрета на обращение криптовалюты в России, отсутствие такого механизма повлечет необоснованное ограничение прав граждан и бизнеса.

Не меньше вопросов вызвал запрет на майнинг в России. Исключение из экономики лишь одного сектора, майнинга, будет означать потерю для страны более двух миллиардов долларов в год, указано в материале.

Одной из норм законопроекта устанавливается запрет на распространение информации об организации и (или) осуществлении выпуска, а также об организации обращения цифровой валюты. По мнению экспертов, под это могут попадать посты в соцсетях и мессенджерах, публикация на интернет-ресурсах и в СМИ, где упоминаются разработчики технологии блокчейн или любая информация о развитии рынка в мире. Формулировку нормы предлагается уточнить, установив запрет только в отношении рекламы.