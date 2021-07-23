В России намерены вдвое увеличить количество ярмарок

Российские власти намерены как минимум в два раза увеличить число ярмарок, на которых будут продавать овощи нового урожая — до 80 тысяч в год. Благодаря этому получится снизить стоимость «борщевого набора».

Минпромторг направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с газетой «Известия».

Он напомнил, что в 2020 году ярмарки в регионах проводили гораздо реже из-за пандемии коронавируса. Поэтому в министерстве сочли важным не только выйти на докоронавирусный уровень, но и вдвое увеличить количество ярмарок по сравнению с 2019 годом.

При условии хорошего урожая, добавил замминистра, цены на овощи уже с конца июля пойдут на понижение до уровня предыдущих лет. Этот прогноз, по словам Евтухова, подтверждают Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей.

«Единая Россия» на совещании с правительством, руководством регионов и представителями торговых сетей обсудила ситуацию с ростом цен на продукты. В партии озвучили конкретные предложения, как стабилизировать стоимость «борщевого набора».