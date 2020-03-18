В России начался ипотечный ажиотаж

О резко возросшем спросе на ипотеку сообщили крупнейшие по выдаче ипотеки банки России. Это происходит на фоне прогнозов о повышении ставки и будущем удорожании кредита.

Спешка в приобретении квартиры в ипотеку может быть оправданной, так как ставки, по словам экспертов, повысятся уже в следующем месяце. Это произойдет из-за того, что при сегодняшней ставке кредитование банков станет убыточным, а также из-за неблагоприятной обстановки на финансовом рынке в последнее время, написала газета «Коммерсант».

Сбербанк даже объявил о достижении «исторического максимума спроса», а в ВТБ сообщили, что заявки увеличились на 15%. Другие банки в той или иной степени также зафиксировали увеличение интереса к ипотеке.

Ранее сообщалось, что в начале этого года средняя ипотечная ставка в России опустилась до исторического минимума в 8,84% годовых. Но уже в марте эксперты начали говорить о повышении ставок.