В России начали производить вакцину AstraZeneca
В России началось производство вакцины против коронавируса AstraZeneca для экспортных целей. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
По его словам, препарат по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca выпускает российская фармацевтическая компания «Р-Фарм», сообщило РИА «Новости».
«В России уже производятся иностранные вакцины, на „Р-Фарм“ AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — сказал он.
При этом Осьмаков подчеркнул, что российский рынок полностью обеспечен отечественными вакцинами. По его мнению, в будущем иностранную вакцину могут начать выпускать и для внутреннего использования, но пока в этом нет никакой необходимости.
«Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — заключил Осьмаков.