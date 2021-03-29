Всех прибывающих в России иностранцев внесут в единую базу. Туда будут включены их цифровые профили, что позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде.

Также иностранцы, находящиеся на информационной платформе, смогут пользоваться различными сервисами, включая рассылку о необходимости вовремя покинуть страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Госведомства же получат все данные о правовом статусе приехавшего в Россию иностранца, его биометрию, информацию о месте жительства и работе.

«Концепция государственной миграционной политики на 2020–2022 годы гпредусмотривает работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля», — сообщили в МВД.

Помимо прочих услуг через единый портал мигранты смогут заключать трудовые договора с нанимателями, подтвердить свое обучение, внести обязательные налоги и другие платежи.