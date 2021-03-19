В России может замедлиться переход на «умные» счетчики
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить дополнительные частоты для интернета вещей (IoT, Internet of Things). Но, как сообщила газета «Известия», воспользоваться выделенными частотами они не смогут.
Частоты планируют выделить в диапазонах 301,125–305,825 МГц, 337,125–341,825 МГц, 343–344 МГц и 390–394 МГц. Компании смогут получить этот диапазон только при условии, что сети будут развертывать на отечественном оборудовании. Об этом говорится в материалах к заседанию ГКРЧ, которое должно состояться в ближайшее время.
Однако, по словам экспертов и операторов, такого оборудования сейчас не существует. Это может замедлить применение умных устройств в жилых домах, а также использование датчиков интернета вещей на промышленных предприятиях.
Каждая вторая новостройка в крупных городах сегодня возводится с применением систем «умного дома», но они никак не защищены от утечки информации. Под регулирование закона о персональных данных они также не попадают. В соответствующий закон предложили внести поправки, а также прописать для застройщиков правила по установке «умных» систем в домах.