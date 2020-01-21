В России может появиться «педагогическая тайна»

С такой инициативой выступила рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Педагогическая тайна имеет схожесть с врачебной, она должна заключаться в запрете для воспитателей и учителей разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей. Идея особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования, добавила руководитель группы «Здоровый ребенок», главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева.

При этом она уточнила, что идея пока не сформулирована в качестве поправок в законодательство, открытым остается и вопрос о наказании за разглашение педагогической тайны.

В аппарате и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, отвечая на вопросы о возможности введения на территории России педагогической тайны, подтвердили, что такое предложение было. При этом добавили, что рассматривать его в рамках координационного совета в ближайшее время не планируется.

Ранее стало известно, что врачи поставили 11-летнему школьнику из Алтайского края диагноз детская шизофрения. Мать мальчика считает, что ее ребенка признали психически нездоровым из-за новой учительницы, которая невзлюбила ребенка и сделала из школьника изгоя.