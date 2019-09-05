  • В России могут запретить продавать органическую продукцию в пластиковой упаковке

    05 сентября 2019, 03:56

    Валерия Шафирко

    В России могут ввести запрет на продажу любой органической продукции в пластиковой упаковке. Сюда же будут относиться и емкости, созданные при помощи новейших технологий — наночастиц и наноматериалов. Об этом сообщила газета «Известия».

    Автором инициативы выступил Национальный органический союз. Организация обратилась с данным предложением в техкомитет Росстандарта. Так, по заявлению представителей ведомства, нынешний ГОСТ подразумевает хранение органических продуктов в экологически чистых материалах, в то время как упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и прочих поликарбонатов запрещены.

    Бутылки, упаковки и пластиковые карты. В Одинцове прошла экоакция по сбору мусора

    Подробнее

    Однако производители нашли в законе лазейку: они используют упаковки и емкости из наночастиц и наноматериалов.

    Безвредность таких тар до сих пор экспериментально не доказана, отмечают эксперты. Поэтому, по их мнению, подобная пленка может повлиять на чистоту продукции, и как следствие, на здоровье потребителей.

    В Международной федерации движений экологического сельского хозяйства придерживаются такой же позиции.