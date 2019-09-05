В России могут запретить продавать органическую продукцию в пластиковой упаковке

Автором инициативы выступил Национальный органический союз. Организация обратилась с данным предложением в техкомитет Росстандарта. Так, по заявлению представителей ведомства, нынешний ГОСТ подразумевает хранение органических продуктов в экологически чистых материалах, в то время как упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и прочих поликарбонатов запрещены.

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Однако производители нашли в законе лазейку: они используют упаковки и емкости из наночастиц и наноматериалов.

Безвредность таких тар до сих пор экспериментально не доказана, отмечают эксперты. Поэтому, по их мнению, подобная пленка может повлиять на чистоту продукции, и как следствие, на здоровье потребителей.

В Международной федерации движений экологического сельского хозяйства придерживаются такой же позиции.