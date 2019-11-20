«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей

Импорт детских молочных смесей в Россию планируют ограничить. Сейчас большинство заменителей грудного молока ввозят из США и стран ЕС. Вопросом поручили заниматься Минсельхозу.

Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев на совещании о мерах по развитию производства смесей, сообщила газета «Коммерсант». Речь идет об ограничении импорта этих товаров и ингредиентов для их производства. Среди возможных вариантов решения поставленной задачи — квотирование.

Ввозят сейчас на территорию страны около 95% детских смесей — заменителей грудного молока. В год их объем потребления равняется порядка 40 тысячам тонн. Самыми крупными поставщиками являются Danone, представляющий бренд Nutrilon, и выпускающая смесь NAN компания Nestle. Российские власти пытаются убедить бизнес локализовать производство.

Ранее в Совфеде предложили повысить пошлины на импорт смесей. Если сейчас речь идет о 5%, то планку могут поднять до 15%. Вопросом повышения ставок на готовую продукцию тоже займется Минсельхоз.

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Источник в крупной пищевой компании подчеркнул, что ограничивать ввоз подобной продукции можно только после локализации ее большей части. Иначе дело обернется «катастрофой». Он выразил надежду на то, что предложение сочтут нецелесообразным.

Другой источник уверен, что из-за ограничений часть импортной продукции просто уйдет с рынка. Чтобы локализовать производство, полагает он, нужно сначала снизить импортные пошлины на сырье. Так компании получат стимул расширить свои мощности по фасовке.

Сделать локализацию полной пока не представляется возможным, так как существуют сложности с сырьем — не хватает качественной молочной основы и специфических ингредиентов. Эксперты полагают, что ограничения импорта на этом этапе все же преждевременны. Из-за них предложение качественных молочных смесей снизится.