В России могут появиться ограничения на выдачу кредитов

Законопроект об ограничении выдачи банками кредитов может быть принят в первом чтении в октябре 2021 года, а вступить в силу — в начале 2022-го. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия».

Законопроект предусматривает ограничения только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, которые предоставляются россиянам не для предпринимательской деятельности.

Лимиты не будут распространяться на залоговые виды ссуд, к примеру, автокредиты и ипотека. При этом в планах установить максимально допустимые доли отдельных видов рискованных займов в общем объеме выдаваемых банком или МФО кредитов в течение квартала.

В Центробанке констатировали, что рост кредитования не поддерживается соразмерным повышением доходов населения, что приводит к накоплению рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения.

Период введения ограничений будет рассматривать совет директоров ЦБ в зависимости от текущей ситуации на рынке, отметила «Газета.ru».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, упрощающий процедуру рефинансирования ипотечных кредитов. Банки обяжут выдавать необходимую информацию и пакет документов в течение 10 рабочих дней. Документ уже направлен на согласование в ведомства и получил поддержку в Минфине, Росреестре и крупнейших банках стран.