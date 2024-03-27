Общество 27 марта 2024, 08:43 В России могут появиться бесплатные консультации с психологами при разводах Депутат Лантратова: в загсах нужны консультации с психологами при разводах РИА «Новости»

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Для пар, которые хотят развестись, следует организовать бесплатные психологические консультации на базе загсов. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

Обращение она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив рассмотреть инициативу и оценить целесообразность предоставления на базе загсов и других органов власти в регионах таких консультаций.

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Лантратова обратила внимание, что в Татарстане управление загса и общественные организации уже реализуют проект о бесплатных консультаций психолога, а с 2016 года в Казани существуют «комнаты примирения» для пар на грани развода.

Также опыт бесплатных консультаций со стороны загса и других органов власти есть у Белгородской и Воронежской областей, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода.

«Представляется, что данный опыт, показавший свою эффективность и востребованность на уровне ряда субъектов РФ, заслуживает проработки на федеральном уровне, а также распространения по всей России», — выразила уверенность Лантратова.