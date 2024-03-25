25 марта 2024, 11:12
«В России я нашел дом». Монсон призвал граждан к единству после теракта
Монсон призвал россиян к единству после теракта в Красногорске
Граждане России должны объединиться после теракта в Crocus City Hall. Об этом ТАСС заявил депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон.
«Наша страна стала сильной благодаря непоколебимости народа и солидарности», — подчеркнул парламентарий.
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Он добавил, что оставил в прошлом США, поскольку в России нашел дом. Здесь живут сильные люди, которые помогают и защищают друг друга, подытожил Монсон.
Теракт в развлекательном комплексе Красногорска произошел 22 марта. В результате погибли 137 человек, 180 получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемые в причастности к атаке задержаны. Следственный комитет расследует уголовное дело. Его фигуранты арестованы по решению суда до 22 мая.
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