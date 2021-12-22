В России из-за морозов вырос спрос на валенки
Нынешней зимой валенки в России стали покупать в 2,5 раза чаще
Россияне нынешней зимой в 2,5 раза вырос спрос граждан на валенки. Об этом сообщает издание «Говорит Москва» со ссылкой на исследование аналитиков компании Wildberries.
Также люди стали чаще покупать теплые пуховые платки и шапки-ушанки.
В центральной части России в последние дни установились морозы на 10-13 градусов ниже нормы.
Отметим, что согласно действующим нормам дошкольники и школьники начальных классов могут не ходить на уроки при морозе в -25 градусов.
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой холодной за прошлые 54 года.
Аварийные службы Подмосковья подготовили к усиленному режиму работы в морозы, а пассажирам ЦППК начали предлагать горячий чай бесплатно в утренние и вечерние часы пик.