Шаг к новой экономике. В России хотят ввести «экологические курсы» для топ-менеджеров

Член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы и председатель совета союза «Национального экологического корпуса» Тимур Усманов предложил создать «экологические курсы» для топ-менеджеров государственных и муниципальных предприятий. Соответствующее письмо он направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Усманов считает, что это позволит ускорить переход на низкоуглеродную экономику в России.

«В современном образовательном контексте при наличии цифровых средств оптимизации проведения учебных мероприятий представляется возможным рассмотреть вопрос разработки и внедрения пилотного проекта по проведению техники экологической безопасности для сотрудников и обучающих экологических курсов для менеджеров высшего звена (топ-менеджеров) государственных и муниципальных предприятий», — говорится в письме.

По мнению Усманова, благодаря таким курсам крупнейшие промышленные предприятия России быстрее перейдут к использованию лучших доступных технологий для снижения вредного воздействия на окружающую среду.