В России хотят возродить лечебно-трудовые профилактории

По мнению Онищенко, это может стать логичным продолжением идеи о возрождении в России вытрезвителей. Депутат добавил, что готов разработать соответствующий документ, если инициативу одобрят авторы законопроекта о возвращении вытрезвителей, который сейчас рассматривается в нижней палате. В материале отмечается, что соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

По словам Онищенко, сейчас в стране более трех миллионов человек имеют установленный диагноз «алкоголизм», но при этом большое количество россиян на учет не встают.

Депутат напомнил, что в СССР было два типа лечебно-трудового профилактория (ЛТП): первый предназначался для осужденных, второй — профилактории при психиатрических больницах. Онищенко уточнил, что точную копию советского ЛТП делать не нужно. По его мнению, необходимо изучить опыт других государств в этом вопросе. Онищенко добавил, что пока речь идет о концептуальном предложении.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн такую идею поддерживает, а вот врачи выступают против. Медики отмечают, что во времена СССР ЛТП были неэффективны.