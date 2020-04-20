    20 апреля 2020, 04:27

    В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

    Александра Каширина

    В России могут позволить сносить постройки, если они мешают соседям. Это часть поправок в Гражданский кодекс, которые уже были вынесены на общественное обсуждение. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
    В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

    «Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, если очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», — отметил депутат. Если такое случится, то собственника могут заставить убрать постройку.

    Это коснется даже количества солнечного света, который попадает на участок, так как здание может создать тень на участке, а это помешает огородничеству или садоводству. Поправки не обошли вниманием и упавшие на соседний участок плоды деревьев. Их по умолчанию может собирать собственник участка, на который они упали.

    Крашенинников понадеялся, что законопроект вызовет положительные отзывы и его примут, выразил надежду, что до конца года проект закона пройдет общественное обсуждения, после чего его примут.