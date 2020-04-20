В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

«Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, если очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», — отметил депутат. Если такое случится, то собственника могут заставить убрать постройку.

Это коснется даже количества солнечного света, который попадает на участок, так как здание может создать тень на участке, а это помешает огородничеству или садоводству. Поправки не обошли вниманием и упавшие на соседний участок плоды деревьев. Их по умолчанию может собирать собственник участка, на который они упали.

Крашенинников понадеялся, что законопроект вызовет положительные отзывы и его примут, выразил надежду, что до конца года проект закона пройдет общественное обсуждения, после чего его примут.