Рождество Пресвятой Богородицы отметят в России 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым, 12 самым важным, праздникам православных христиан. Оно отмечается 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Дева Мария родилась в Назарете у праведных Иоакима и Анны в преклонном возрасте.

В Новом Завете сказано, что супружеская чета не теряла надежды завести ребенка и молилась о даровании дитя даже в старости. Поэтому архангел Гавриил возвестил им о рождении дочери, через которую всему миру будет даровано спасение.

В канун праздника, 20 сентября 2021 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужебные песнопения исполняли патриарший и камерный хоры Храма Христа Спасителя.

Предыдущий двунадесятый праздник, связанный с Богородицей, христиане отмечали 28 августа.