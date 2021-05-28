В России 2023 год захотели объявить Годом Расула Гамзатова

Врио главы Дагестана Сергей Меликов рассказал, что 2023 год в России планируется объявить Годом поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет такого уголка, где бы не знали имя и творчество Расула Гамзатова. Мы должны поработать в этом направлении, так как люди интересуются его жизнью и творчеством», — цитирует руководителя региона Общественная служба новостей.

Он отметил, что эту инициативу поддержал глава государства Владимир Путин. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой добавил, что готовится указ президента, где пропишут мероприятия к 100-летию Гамзатова и сформируют оргкомитет.