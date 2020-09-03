В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать свежую клубнику

Несмотря на то, что ягодный сезон близится к своему завершению, на прилавках еще можно найти в продаже свежую клубнику. Найти качественную и сладкую ягоду вполне можно, если следовать советам подмосковного управления Роспотребнадзора.

Идеальная ягода клубники прежде всего должна быть сухой, без каких-либо признаков гниения. Важно обратить внимание на листики на ее верхушке. Они должны быть зелеными и свежими.

Нужно внимательно обратить внимание на черенок. Если он немного выступает, обеспечивая расстояние между самой ягодой и листьями, то она окажется сладкой. Для любителей кислинки лучше выбирать клубнику с плотно прилегающими листьями.

Важно, чтобы окраска ягоды была однородной. Качественная клубника всегда насыщенно-красного цвета, упругая и блестящая. Также стоит обратить внимание на запах, который должен быть насыщенным.

Отказаться от покупки стоит, если листья ягоды сухие или их вообще нет. Это значит, что ягоды собирали неправильно, а значит и срок хранения у них сильно ограничен. Не стоит выбирать влажную клубнику или с пятнами на поверхности. Белый кончик ягод тоже причина отказаться от покупки. Мягкие ягоды можно брать только в том случае, если не планируете их долго хранить.

Перед употреблением клубнику нужно обязательно мыть. Для этого достаточно положить ягоды в дуршлаг и отправить под проточную воду. После этого немного подержать дуршлаг над раковиной, а после промокнуть ягоды полотенцем.

Для того, чтобы свежая клубника хранилась дольше ее нужно избавить от бактерий. Для этого ягоды нужно замочить на несколько минут в слабом растворе яблочного или виноградного уксуса из расчета одна столовая ложка на литр воды. Клубнику можно оставить в этом растворе на пять минут, а после сполоснуть холодной водой. Так она сохранится дольше.

Кроме приятного вкуса и запаха клубника очень полезна, Она богата йодом и фолиевой кислотой, кроме того, там много витамина C, который нужен организму. Несмотря на свою сладость калорийность клубники минимальная — всего 36 килокалорий на 100 граммов продукта.