В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно ухаживать за медицинскими масками

Многоразовые медицинские маски в условиях пандемии стали повседневной необходимостью для россиян. Однако важно знать, как правильно их использовать. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

В ведомстве посоветовали обрабатывать многоразовые маски перед повторным применением. Можно выстирать маску с помощью мыла или моющего средства, потом ее надо обработать утюгом. Гладить нужно с помощью пара или парогенератора. Маска после обработки не должна быть влажной. Поэтому ее надо прогладить еще и без пара.

Роспотребнадзор напомнил, что медицинские маски нужно носить в первую очередь тем, кто заболел. Ведь это средство защиты удерживает на себе слюну чихающего или кашляющего человека. Также маски необходимы и медицинским работникам. Здоровым же людям маски можно носить в общественном транспорте или других общественных местах. В ведомстве напомнили, что эффективность их использования для не болеющих людей не доказана.

Источник фото: Роспотребнадзор

Одноразовые маски нужно менять каждые два-три часа, а потом выбросить. Роспотребнадзор подчеркнул, что маски — это один лишь способ профилактики. Он работает, если люди не забывают мыть руки, дезинфицируют предметы и ограничивают круг контактов.

По последним данным, в России 1534 человека заразились коронавирусом. Из них девять умерли, 64 вылечились. Власти Москвы и Подмосковья вечером 29 марта объявили о недельном карантине для всех жителей. «360» написал о том, что можно делать в режиме изоляции.