В Роспотребнадзоре призвали ужесточить ковидные ограничения в проблемных регионах

Стабилизировать ситуацию в регионах с высокими темпами распространения коронавируса помогут ужесточение ограничений и жесткий контроль за их соблюдением. Об этом на заседании координационного совета заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — приводит ТАСС слова главного санитарного врача России.

Попова подчеркнула, что в некоторых субъектах даже на фоне высоких показателей заболеваемости по-прежнему проводят массовые мероприятия. Она обратила внимание на то, что соотечественники продолжают игнорировать санитарные рекомендации: в торговых центрах и транспорте маски носят лишь 50% россиян. По словам Поповой, ситуация стабилизируется только в двух регионах, 46 субъектов — на подходе, а в 33 все становится только хуже.

Эпидемическая обстановка в России обострилась в сентябре. С тех пор медики постоянно фиксируют новые рекорды по суточному приросту заболеваемости и смертности от COVID-19. За сутки от последствий заражения SARS-CoV-2 скончались 1211 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии коронавируса.