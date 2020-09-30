В Роспотребнадзоре назвали условие для введения ограничений из-за COVID-19

В России могут ввести дополнительные ограничения, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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