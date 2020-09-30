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    30 сентября 2020, 16:32

    В Роспотребнадзоре назвали условие для введения ограничений из-за COVID-19

    Андрей Иванов

    В России могут ввести дополнительные ограничения, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
    В Роспотребнадзоре назвали условие для введения ограничений из-за COVID-19

    «Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — ответила Пшеничная на запрос «Интерфакса».

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемическая ситуация практически не изменилась в шести из восьми российских федеральных округах. Оснований для дополнительных ограничительных мер пока нет. Она рекомендовала систематически проверяться на коронавирус и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

    За минувшие сутки российские медики выявили еще 8 481 случай COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 20 722 человека. Эпидемическая ситуация несколько ухудшилась в Москве в сентябре. В связи с этим столичные власти продлили осенние каникулы школьникам до двух недель. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей по возможности оставить сотрудников на удаленке еще на пару месяцев и попросил пожилых москвичей лишний раз не выходить на улицу.

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