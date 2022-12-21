Общество 21 декабря 2022, 07:28 Роскачество объяснило, как отличить настоящую икру от имитированной Роскачество объяснило, что ненастоящую икру выдает цвет и форма flickr

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Отличить настоящую икру от подделки поможет наличие в икринках «глазка» в виде пузырька под оболочкой. Также важны форма и цвет продукта. Об этом пресс-служба Роскачества сообщила РИА «Новости».

«Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш — небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на „глазок“», — сказано в сообщении.

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Специалисты добавили, что по форме икринки могут быть сдвоенными, овальными или деформированными. Они отметили, что искусственную икру выдает желтый или сильно красный цвета.

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Некоторые компании выдают фальсификат за настоящий продукт, при этом они не указывают, что в банке — имитация. Кроме того, иногда к настоящей икре подмешивают искусственную, тогда этикетке появляется надпись про «икорно-рыбное изделие».

Директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала, что имитированная икра или же другая рыбная продукция является легальной. Главное, чтобы на банке была информация об этом.