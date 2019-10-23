В ромашковом чае нашли плесень

Роскачество изучило три категории товаров с ромашкой — лекарства, БАДы и чаи. Из 25 образцов, как оказалось, только 20 безопасны. У четырех БАДов и одного чая нашли плесень, а точнее ее недопустимое по регламенту количество. Также у двух БАДов оказалось больше аэробных микроорганизмов, чем положено.

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Саму ромашку, а точнее ее цветы без листьев и стеблей, нашли только у 10 товаров. Подмену этого растения ни в каких образцах не обнаружили.

Требованиям законодательства и Роскачества соответствуют всего четыре товара из 25 исследуемых. Это ромашковые сборы марок «ФармаЦвет» и «СТ.-Медифарм», а также чаи «Просто Азбука» и Milford.

Исследование Роскачества провели по инициативе Ассоциации заслуженных врачей России. Таким образом специалисты хотели выявить разницу между тремя категориями товаров с ромашкой. На сайте организации опубликованы советы по выбору продукции.