В РЭУ рассказали, как сдержать распространение коронавируса в России

Россию включили в десятку стран по количеству заболевших коронавирусом. Сдержать распространение инфекции можно, если об этом позаботятся власти на местах. Регионам нельзя позволить «запылать».

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала РИА «Новости», как удержать свои позиции в рейтинге по числу зараженных и не подниматься в нем выше.

«Если „запылают“ субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля», — подчеркнула она.

Правительству необходимо удерживать ситуацию в пропорции «70% — Москва и область, и 30% — регионы». Лебединская добавила, что важно удерживать территории, на которых сейчас должны сеять зерновые, добывающие субъекты и регионы с развитым военно-промышленным комплексом.

В России показатель заразившихся на 1000 человек населения равен 0,29. В других странах он значительно выше — например, в США находится на уровне 2,31, а во Франции — 2,3. Еще выше этот коэффициент в Италии (2,96) и в Испании (4,23).

«Но у нас особая ситуация — около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области», — подчеркнула Лебединская, указав, что в такой ситуации показатель «взлетает» в семь раз — до 1,46.

Распространение вируса по России замедляется именно благодаря «территориальному размещению населения». Способствует этому и ограничение по передвижению на транспорте.

На утро 22 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится в десятке стран по количеству коронавирусных больных. Всего инфицированных в стране 52 763. Строкой выше РФ расположился Китай с 83 862 зараженными. Во главе списка — США, где COVID-19 подтвердили более чем у 825 тысяч человек.