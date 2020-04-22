В РЭУ рассказали, как сдержать распространение коронавируса в России
Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала РИА «Новости», как удержать свои позиции в рейтинге по числу зараженных и не подниматься в нем выше.
«Если „запылают“ субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля», — подчеркнула она.
Правительству необходимо удерживать ситуацию в пропорции «70% — Москва и область, и 30% — регионы». Лебединская добавила, что важно удерживать территории, на которых сейчас должны сеять зерновые, добывающие субъекты и регионы с развитым военно-промышленным комплексом.
В России показатель заразившихся на 1000 человек населения равен 0,29. В других странах он значительно выше — например, в США находится на уровне 2,31, а во Франции — 2,3. Еще выше этот коэффициент в Италии (2,96) и в Испании (4,23).
«Но у нас особая ситуация — около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области», — подчеркнула Лебединская, указав, что в такой ситуации показатель «взлетает» в семь раз — до 1,46.
Распространение вируса по России замедляется именно благодаря «территориальному размещению населения». Способствует этому и ограничение по передвижению на транспорте.
На утро 22 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится в десятке стран по количеству коронавирусных больных. Всего инфицированных в стране 52 763. Строкой выше РФ расположился Китай с 83 862 зараженными. Во главе списка — США, где COVID-19 подтвердили более чем у 825 тысяч человек.