Дети мусорят не меньше. В РЭО ответили на идею избавить младенцев от платы за вывоз отходов

Общественники предложили избавить детей от платы за вывоз мусора, которая составляет 100-150 рублей в месяц. Заместитель гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин считает, что в таком случае нужно как-то компенсировать потери региональному оператору, так как дети создают зачастую больше мусора, чем взрослые.

Мусор начали сортировать на крупнейшем комплексе в Подмосковье. На переработку отправят половину отходов Подробнее

Идею избавить детей от уплаты услуг на вывоз мусора выдвинула общественная организация «Деловая Россия». Нынешний тариф на вывоз отходов для всех граждан составляет 100-150 рублей, но он не учитывает возраст людей. Организация предложила убрать эти расходы из детского кармана: детей до трех лет избавить от платы полностью, а дошкольникам предоставить льготы, сообщили «Известия».

Вячеслав Духин объяснил «360», что существует две модели платы за услугу по вывозу отходов: по количеству проживающих в квартире и по квадратным метрам. Каждый регион сам определяет, какую модель использовать, но в Московской области граждане платят по «квадратам», так как вычислить количество проживающих в помещении, особенно в летний сезон, непростая задача.

Идея «Деловой России» показалась Духину неоднозначной. Во-первых, дети производят ничуть не меньше мусора, чем взрослые, а во-вторых, если их избавить от платы, то эту сумму придется переложить на другую категорию граждан.

Дети создают мусора точно не меньше взрослых. В отдельные периоды своей жизни — больше. Возможно, разумно говорить о льготах для многодетных семей, как на оплату электричества и других коммунальных услуг, но это будет мера социальной поддержки, экономика отрасли здесь ни при чем Вячеслав Духин.

По словам Духина, в случае введения схемы «Деловой России» при появлении льгот придется компенсировать потерянные средства регионального оператора. Другими словами, если избавить одних людей от уплаты взносов, то либо другим гражданам придется взять на себя эту финансовую нагрузку, либо государству.